Tempesta Solare: siamo nel bel mezzo del caos, cosa sta per succedere?

In un momento storico come quello in cui stiamo vivendo, lo stress ha raggiunto livelli altissimi. Malgrado pandemie, disastri naturali, surriscaldamento globale e guerre, mantenere la calma è fondamentale. Perché, come diceva quel vecchio saggio di Ligabue: “Il meglio deve ancora venire”, nell’attesa però è “bene” che voi sappiate di essere nel bel mezzo di una tempesta solare. A cosa stiamo andando incontro? Ve lo spieghiamo subito.

Tempesta Solare: le dichiarazioni della fisica spaziale Tamitha Skov

Le tempeste solari si presentano con più frequenza di quanto voi immaginiate. Certamente non hanno la potenza di quelle di Carrington o del canda, ma ve ne sono moltissime anche nel nostro paese. L’ultima ad esempio si è verificata alcune settimane fa e si è classificata come G1 (a basso rischio). Per fortuna non vi sono stati grandi danni. D’altronde fenomeni come questo se ne vedono più di duemila ogni decennio e questo è forse uno dei periodi più tranquilli.

Anche la fisica spaziale Tamitha Skov ha dichiarato che la tempesta è già in atto. Secondo lo Space weather prediction center (Swpc) degli Stati Uniti questo evento altro non è che “un’iniezione di massa coronale, considerato molto comune”. Allo stesso tempo però le particelle cariche elettricamente possono arrivare anche a velocità di 3.000 km causando problemi ai sistemi radioamatoriali e Gps.

Come spiega Tamitha Skov: “l’impatto dovrebbe essere forte! Aspettatevi un’aurora profonda alle medie latitudini, problemi di ricezione radioamatoriale e Gps, specialmente nelle ore dell’alba e del tramonto, e sul lato in notturno della Terra! Solarstorm & Aurora 5-day Outlook: settimana impegnativa! Perché questa grande tempesta solare sarà caratterizzata da un forte vento solare. Qualche segnale era già arrivato la settimana scorsa, con un’eruzione solare esplosa dal lato del Sole rivolto verso la Terra, ma è stata relativamente debole”.