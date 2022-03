Il director di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, ha recentemente fornito alcuni dettagli in più sulla seconda stagione del pluripremiato K-drama Netflix di Screen Actors Guild (SAG), incluso il possibile ritorno di un membro chiave del cast il cui personaggio era stato ucciso nella prima stagione.

In un’intervista alla cerimonia di premiazione dei Producers Guild of America (PGA) sabato, parlando a Deadline sul tappeto rosso, il regista ha rivelato: “Ci saranno altri fantastici giochi, questo è tutto ciò che posso dire. Sto ancora facendo il brainstorming e raccogliendo le idee per la seconda stagione. Non ho ancora iniziato a scrivere“, ha aggiunto.

Il drammatico finale dell’avvincente serie ha visto un infuriato Gi-hun, interpretato dal vincitore del SAG e del Critics Choice Award Lee Jung-jae, che stava per salire a bordo di un volo per vedere sua figlia – esaurire un jetway a seguito di una criptica telefonata con il manager del concorso.

Hwang in precedenza aveva promesso che “Gi-hun tornerà, farà qualcosa per il mondo” in un’intervista all’Associated Press nel novembre 2021 e alla fine di dicembre dello stesso anno ha rivelato che “la storia delle persone Gi- hun meet and chase after sarà la grande trama della seconda stagione”, secondo Edaily della Corea del Sud.

Un ritorno in grande stile?

Durante l’intervista sul tappeto rosso con Deadline ai PGA Awards, alla domanda se gli spettatori potevano aspettarsi di vedere alcuni personaggi della prima stagione tornare nella seconda, Hwang ha riso e ha detto: “No, perché la maggior parte di loro è morta“, ma ha accennato: “Io proverò qualcosa per riportarli alla stagione 2“.

Forse il concorrente n. 067 (interpretato dal vincitore del premio SAG HoYeon Jung), il cui nome Sae-byeok si traduce in “alba” in coreano, potrebbe vedere una nuova luce nella seconda stagione.

Indicando Jung accanto a lui sul tappeto rosso, il director di Squid Game ha detto: “Potrebbe avere una sorella gemella, chissà”.