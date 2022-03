Uno dei maggiori pericoli a cui il mittente dotato di smartphone è sottoposto ogni giorno e senza ombra di dubbio quello che va al wares, i piccoli programmi dannosi infatti furono nel web e cercano di infettare il maggior numero di device possibile, con l’obiettivo ovviamente di accedere a files privati utilizzabili ai danni della vittima.

Generalmente per la loro diffusione i malware sfruttano delle banalissime applicazioni come vettori le quali, una volta installate, assumono il controllo del dispositivo iniziando a copiare tutti i dati ritenuti importanti e utili per svariati reati.

Onde evitare di incappare in questa tipologia di software dannosi il consiglio migliore è quello di scaricare applicazioni solo ed unicamente dal play store dal momento che al suo interno sono condotto controlli periodici.