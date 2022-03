Sky Cinema sta per rilasciare interessanti film questo mese: da Fast & Furious 9 a Old e il ritorno di Kurupt FM, ecco i migliori film da guardare a marzo.

Goditi tutte le nuove uscite comodamente, da Fast & Furious 9 al terrore soprannaturale di Old fino al ritorno di Kurupt FM in People Just Do Nothing in Giappone, ecco cosa sta per arrivare.

Abbiamo elencato i film più importanti e le date delle di uscita.

Lista film in uscita su Sky Cinema

Fast & Furious 9: The Fast Saga

Ora in pensione, Dominic Toretto vive una vita tranquilla con Letty e suo figlio Brian, ma sa che il pericolo è sempre dietro l’angolo. Questa volta, una minaccia costringe Dom ad affrontare i peccati del suo passato per salvare coloro che ama di più.

Il suo equipaggio si riunisce presto per fermare un complotto sconvolgente del più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: Jakob, il fratello minore estraneo e vendicativo di Dom, che ha unito le forze con il loro vecchio nemico Cipher.

Più azione ad alto numero di ottani con Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Tyrese Gibson e Jordana Brewster.

Old

Un thriller agghiacciante e misterioso dalla mente di M. Night Shyamalan (Il sesto senso).

Una famiglia in vacanza viene portata su una spiaggia appartata dove possono trascorrere una giornata di relax in riva al mare insieme ad altri vacanzieri. Ma con loro orrore, scoprono che qualcosa nella baia li sta facendo invecchiare rapidamente, riducendo le loro intere vite a un solo giorno.

Con i bambini che sfrecciano attraverso la pubertà e tutto ciò che ne consegue, gli adulti che affrontano la propria morte molto prima di quanto si aspettassero e una strana forza che impedisce la loro fuga, può qualcuno sopravvivere contro il tempo stesso?

People Just Do Nothing: Big in Japan

Dalla fine della loro stazione radio pirata, la vita è stata tranquilla per i ragazzi di Kurupt FM, ma tutto sta per cambiare. Viene loro la notizia che una delle loro canzoni è stata usata in un popolare programma televisivo in Giappone.

È finalmente giunto il momento per loro di godersi la fama e la fortuna che hanno sempre saputo di meritare. Chabuddy G torna entusiasta al suo ruolo di manager mentre Grindah, Beats, Steves e Decoy iniziano il loro viaggio verso la celebrità internazionale, ma il Giappone è davvero pronto per Kurupt FM?