Per puro caso o per esperienza nel campo della numismatica, può capitare di imbattersi in monete “uniche“.

Chiunque non abbia dimestichezza con la numismatica o un collezionista esperto può trovare difficili riconoscere questi esemplari.

Il collezionista, avendo in mano tali pezzi, li acquista senza pensarci due volte. Molti dovrebbero sapere che molti collezionisti cercano monete datate, cerimoniali o coniate con errori di design. Tra questi pezzi rari e preziosi troviamo una moneta da 2 euro che vale una fortuna e fa parte delle monete celebrative.

Moneta Grace Kelly da 2 euro

L’unica moneta di cui vogliamo parlare è una moneta da 2 euro raffigurante il volto di Grave Kelly. Con una tiratura di quasi 2000 pezzi.

È stata coniata nel 2007 in occasione del 25° anniversario della morte della Principessa di Monaco avvenuta nel 1982. La diminuzione della tiratura e il ritratto del suo volto posto su un lato hanno notevolmente aumentato il prezzo della moneta.

Chiunque possieda una moneta da 2 Euro di Grace Kelly e conosce il prezzo che si può pagare per venderla senza sapere quali potrebbero essere le prospettive future.

Valore attuale e prospettive future

Questa moneta può essere convertita in una futura pensione: secondo molti esperti, tra qualche anno (magari nel quarantesimo o cinquantesimo anniversario della morte della principessa), il suo prezzo può arrivare fino a 30mila euro.

E per dire che, all’inizio, pensava che non fosse una rarità. Chi possiede questa moneta farà bene a tenerla piuttosto che venderla per tirarla fuori quando il suo valore aumenta.

Il mondo della numismatica è imprevedibile o meglio, va seguito con più attenzione. Una valuta che vale abbastanza oggi potrebbe valere una fortuna domani.

Ti consigliamo di controllare sempre le monete da 2 Euro ricevute come resto dopo l’acquisto.