Negli ultimi anni, la popolarità delle tradizionali berline a benzina e diesel come la Mercedes Classe C è diminuita. I SUV di alta gamma continuano a catturare il cuore degli automobilisti, ma è una tendenza che non è passata inosservata agli occhi di Mercedes, infatti la casa della stella a 3 punte ha raddoppiato i suoi sforzi con l’ultima Classe C per fornire miglioramenti per aiutarla a rimanere competitiva. Il design, la tecnologia di bordo, la guida e il comfort sono stati tutti completamente rivisti, mentre l’aggiornamento più interessante per gli acquirenti attenti ai costi, sarà l’introduzione di nuovi modelli mild hybrid e plug-in.

L’ultima berlina Mercedes Classe C ha dato molto a cui pensare agli utenti che cercano un’auto executive compatta. Offre un nuovo look deciso, fortemente ispirato alla sorella maggiore Classe S, livelli eccezionali di comfort e tanta tecnologia di bordo. Inoltre, questa berlina presenta una qualità interna che fa vergognare anche le auto più costose.

Se si tiene conto della migliore efficienza delle versioni a benzina e diesel ibrida leggera, insieme all’introduzione di nuovi modelli ibridi plug-in, la Classe C rappresenta un caso convincente e da tenere in considerazione.

Design ed interni

Con la crescente concorrenza di SUV alla moda e il design pulito dei moderni rivali completamente elettrici che fanno girare la testa ai potenziali acquirenti, Mercedes ha deciso che ora è il momento giusto per rivedere in modo significativo la sua compatta Classe C.

La nuova Classe C di quinta generazione è un’auto nel complesso più grande del modello che sostituisce. La berlina executive Mercedes è aumentata in lunghezza di 65 mm a 4.751 mm e 10 mm in più di larghezza a 1.820 mm, sebbene sia più bassa di 7 mm. Anche il passo è cresciuto di 25 mm, il che aiuta a fornire un po’ più di spazio in cabina.

Basata su una versione pesantemente rielaborata della piattaforma Modular Rear Architecture (MRA) del modello precedente, la nuova Classe C è più grande di prima, sebbene abbia una linea del tetto più bassa che contribuisce a creare un aspetto più deciso e sportivo. È un’auto di bell’aspetto che prende spunti di design dalla sorella maggiore Classe S, come i doppi rigonfiamenti di potenza nel cofano e le linee delle spalle più forti.

È un look che dovrebbe attirare l’attenzione e, si spera, attirarla verso l’interno, dove i veri miglioramenti sono evidenti. I materiali morbidi e una vestibilità e finiture di prima classe per l’abitacolo si sentono adeguatamente premium, mentre la vista in avanti dal sedile del conducente è come sedersi in una limousine di Classe S junior. Il layout del cruscotto più pulito è dominato da un enorme schermo di infotainment da 11,9 pollici, mentre un display della strumentazione digitale da 12,3 pollici è standard per tutti i modelli.

L’allestimento AMG Line è dove la maggior parte degli acquirenti executive spenderà i propri soldi, perché come con l’allestimento M Sport di BMW, è diventato un po’ un distintivo d’onore nel parcheggio dell’azienda. I cerchi in lega AMG da 18 pollici, il kit carrozzeria, il vetro per la privacy posteriore e gli accenti cromati generano un aspetto leggermente aggressivo per la Classe C.

La Classe C base include cerchi in lega da 17 pollici, il sistema di modalità di guida Dynamic Select, cruise control, climatizzatore bi-zona, sedili anteriori riscaldati, rivestimenti in pelle, telecamera per la retromarcia e funzione di ricarica wireless per smartphone.

L’upgrade alle versioni Premium e Premium Plus aggiunge ruote da 19 pollici più grandi e tecnologia extra come un sistema di telecamere a 360 gradi, un head-up display e un climatizzatore a quattro zone, insieme a un tetto panoramico.

Una volta seduto al posto di guida, puoi davvero iniziare ad apprezzare il comfort offerto dalla Classe C. I confronti con la limousine di lusso Classe S non sono senza merito, con i modelli Sport entry-level con rivestimento in pelle, sedili riscaldati e climatizzatore, insieme al pacchetto Seat Comfort che fornisce una maggiore regolazione elettrica per consentirti di trovare la posizione perfetta del sedile.

Tuttavia, non è una vettura tutto stile senza sostanza, e ci sono molti utili tocchi pratici inclusi per aiutarti a rendere la vita un po’ più facile al volante. La telecamera di retromarcia standard ti aiuterà nelle manovre di parcheggio difficili, mentre le auto con allestimento AMG Line Premium sono dotate del sistema di assistenza al parcheggio attivo che fa la maggior parte del lavoro duro per te, utilizzando la sua tecnologia a radar e sensori smart.

Lo spazio davanti nella Classe C è buono sia per il guidatore che per il passeggero, mentre quelli che viaggiano nella parte posteriore beneficiano di più spazio per la testa e le ginocchia. Quattro occupanti adulti possono essere ospitati con facilità, con un quinto passeggero in più nella parte posteriore, forse meglio lasciarlo per viaggi più brevi.

Con 455 litri, il bagagliaio della Classe C non è all’altezza dello spazio di 480 litri che si trova sia nella BMW Serie 3 che nell’Audi A4, ma la Mercedes dovrebbe essere abbastanza pratica per la maggior parte delle esigenze. Anche in questo caso, il modello station wagon offre una capacità extra con uno spazio di carico di 490 litri, che aumenta a 1.510 litri con i sedili posteriori ripiegati.

Navigatore satellitare, stereo e infotainment

Un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e un enorme display di infotainment da 11,9 pollici occupano un posto d’onore sul cruscotto e controllano molte delle funzioni del veicolo. La grafica è chiara, ma il sistema può sembrare un po’ pieno ed essere un po’ confuso da usare manualmente, motivo per cui la funzione di controllo vocale “Hey Mercedes” aggiornata è più utile che mai.

Come esempio di avere troppe informazioni, abbiamo scoperto che il sistema di “realtà aumentata” mostra una vista della fotocamera frontale sullo schermo centrale che oscura la mappa da cui stai seguendo le indicazioni. È una funzione che è standard con il pacchetto Premium e forse un altro motivo per sterzare verso i modelli Sport o forse AMG Line.

I servizi di streaming di musica dal vivo sono ora disponibili a bordo, consentendo ai proprietari di collegarsi a servizi come Spotify e riprodurre brani tramite la configurazione dell’infotainment dell’auto, mentre l’ultimo sistema MBUX significa che gli aggiornamenti via etere ora verranno scaricati automaticamente.

Motorizzazioni e guidabilità

La gamma di motori della Classe C è composta da unità a benzina e diesel a quattro cilindri, tutte dotate di assistenza mild hybrid a 48 volt per migliorare l’efficienza. La C 200 ha un propulsore a benzina da 1,5 litri che sviluppa 200 CV, anche se è possibile passare al più potente C 300 da 2,0 litri con 254 CV. Il motore diesel per la berlina executive di Mercedes è costituito dalla C 220 d da 197 CV e dalla C 300 d che produce 261 CV. Tutti utilizzano un cambio automatico standard a nove marce.

Tutti i modelli della gamma Classe C includono l’assistenza mild hybrid a 48 volt, che utilizza un dispositivo di avviamento/generatore integrato che recupera l’energia persa in frenata. Il sistema utilizza quindi il piccolo motore elettrico per aumentare l’efficienza del motore termico quando si accelera. Sembra un po’ complicato, ma la tecnologia funziona discretamente sulla strada, permettendoti di concentrarti sulla guida.

Abbiamo provato il modello C 220 d mild-hybrid e l’abbiamo trovato con una guida incredibilmente fluida: con 440 Nm di coppia disponibili a partire da 1.800 giri/min, è stata in grado di passare senza sforzo a velocità autostradali più elevate ed è rimasta relativamente silenziosa e composta sotto l’accelerazione più intensa.

Sono disponibili cinque modalità di guida individuali tra cui scegliere: Comfort, Eco, Sport, Sport+ e Individual. Ogni modalità è personalizzata per soddisfare una particolare preferenza di guida, con l’impostazione Comfort più morbida che è la nostra scelta per la guida di tutti i giorni. La modalità Eco regola l’acceleratore, il climatizzatore e altre impostazioni per ridurre il consumo complessivo di carburante, spegnendo anche automaticamente il motore quando ci si ferma.

Il passaggio a Sport e Sport+ significa che beneficerai di una risposta dello sterzo e dell’acceleratore più nitida, insieme a una configurazione delle sospensioni più rigida; la modalità giusta se stai affrontando una tortuosa B-road. Il cambio automatico a nove marce funziona in modo intuitivo e non viene spesso colto alla sprovvista.

Mercedes è riuscita a migliorare le prestazioni dinamiche della Classe C, ma non disturba ancora una BMW Serie 3 per quanto riguarda il divertimento alla guida. I piloti appassionati scopriranno che i freni non offrono una sensazione sufficiente e lo sterzo potrebbe essere più comunicativo, nonostante le varie modalità di guida offerte (parliamo in caso di una guida più sportiva).

Al di fuori dei modelli sportivi con messa a punto AMG, la corona delle prestazioni va al C 300 d che gestisce un tempo da 0 a 100 km/h di 5,7 secondi e un massimo di 155 km/h.

La C 300 a benzina non è da meno, scattando da 0 a 100 km/h in 6,0 secondi netti, con il modello ibrido plug-in solo un decimo più lento. Sia il C 200 che il C 220 d compiono la stessa impresa in 7,3 secondi.

Consumi e dotazioni

Gli acquirenti privati ​​e gli utenti aziendali troveranno difficile ignorare i risparmi sui costi che si ottengono utilizzando un modello ibrido plug-in Classe C, rispetto a un’auto a benzina o diesel con alimentazione convenzionale.

Con il kit di sicurezza standard della berlina executive, non ci aspetteremmo niente di meno che un punteggio di cinque stelle Euro NCAP in un crash test. Tutti i modelli di Classe C sono dotati di un sistema di monitoraggio degli angoli ciechi, assistenza al mantenimento della corsia, una funzione di frenata di emergenza autonoma e l’Attention Assist che rileva l’affaticamento del conducente durante un viaggio più lungo e ti avvisa di fare una pausa.

Mercedes ha anche preso in considerazione la sicurezza dei pedoni installando la sua tecnologia Active Bonnet sulla Classe C: se viene rilevata una collisione imminente, il cofano si solleva per creare un cuscino tra se stesso e il motore, aiutando a prevenire lesioni al pedone.

Conclusioni e prezzi