Ancora una volta si parla purtroppo delle stesse problematiche inerenti al mondo delle banche ed affini. Le truffe girano più velocemente di quanto qualcuno potesse pensare, minando gravemente alla sicurezza dei conti correnti delle persone.

Sono infatti state tantissime le lamentele inoltrate da i clienti al loro gruppo di riferimento, ovvero in questo caso quello di Poste Italiane. Da chiarire che il noto istituto non c’entra praticamente nulla con tutto quello che sta accadendo, frutto di una nuova truffa o meglio tentativo di phishing. Se dovesse arrivarvi un nuovo messaggio all’interno della vostra e-mail che dovesse chiedere le credenziali di accesso, non fidatevi assolutamente. Si tratterà dunque di una truffa, proprio come quelle accadute durante gli ultimi periodi.

Postepay alle prese con una nuova truffa molto pericolosa: ecco il testo in questione

Gentile cliente (nome e cognome),

Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate.

Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking.

Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa.

Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni.

PROCEDI

Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente.

Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!