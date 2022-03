Netflix: una parte della piattaforma non esiste più, ecco i titoli scomparsi per sempre

Anche in questo mese Netflix riserva un “trattamento speciale” per i titoli presenti nel suo elenco. Nulla di buono però, perché se di solito parliamo di nuovi arrivi, oggi vedremo tutte quelle opere che hanno lasciato il colosso nell’ultimo mese.

Netflix: le opere in cancellazione

All’elenco delle cancellazioni dunque si aggiungono:

Marvel’s Daredevil (Serie TV)

Marvel’s Iron Fist

Marvel’s Jessica Jones (Serie TV)

Marvel’s Luke Cage (Serie TV)

Marvel’s The Defenders (Serie TV)

Marvel’s The Punisher (Serie TV)

Agents of S.H.I.E.L.D. (Serie TV)

Pose (Serie TV)

Il caso O. J. Simpson (Serie TV)

L’assassinio di Gianni Versace (Serie TV)

Soundtrack (Serie TV)

The Dragon Dentist (Serie Anime)

Julius Jr. (Serie TV Kids)

Loo Loo Kids: Le avventure musicali di Johny e i suoi amici (Serie TV Kids)

Sylvanian Families: I deliziosi mini episodi! (Serie TV Kids)

Come dicevamo, la piattaforma non ha alcuna pietà. Difatti scompariranno anche moltissimi film come per esempio: