Minimo sarà il tempo di attesa che a partire da questo momento sarà richiesto agli utenti per il passaggio alla MIUI 13. La nuova versione del sistema operativo concepito per dispositivi Xiaomi e Redmi approderà con quattro novità di primo piano. Saranno queste ad arricchire l’esperienza utente in un inedito contesto grafico e di sicurezza. Ecco che cosa prevederà lo sviluppatore con la nuova revisione dell’OS.

MIUI 13 in arrivo: novità e dispositivi pronti per l’aggiornamento

Liquid Storage: migliora efficienza di lettura e scrittura dati fino al 60%, riducendo la frammentazione del comparto archiviazione. La ridotta velocità di lettura e scrittura fino al 50% dopo 36 mesi cui sono indotti i telefoni si mantiene ora al 95%.

migliora efficienza di lettura e scrittura dati fino al 60%, riducendo la frammentazione del comparto archiviazione. La ridotta velocità di lettura e scrittura fino al 50% dopo 36 mesi cui sono indotti i telefoni si mantiene ora al 95%. Atomized Memory: Chiude tutte le attività non importanti consentendo alle app di utilizzare la memoria solo per quelle necessarie.

Chiude tutte le attività non importanti consentendo alle app di utilizzare la memoria solo per quelle necessarie. Focus Algorithms: allocazione dinamica delle risorse di sistema sulla base degli scenari di utilizzo. Viene data priorità alle app attive, consentendo alla CPU di dedicarsi solo sulle attività importanti.

allocazione dinamica delle risorse di sistema sulla base degli scenari di utilizzo. Viene data priorità alle app attive, consentendo alla CPU di dedicarsi solo sulle attività importanti. Smart Balance: per l’equilibrio tra prestazioni e consumo energetico. La batteria può aumentare la sua autonomia fino al 10%

Queste sono le principali novità funzionali che giungeranno all’attenzione degli utenti Android con smartphone Xiaomi e Redmi. Ma quali sono questi smartphone pronti per l’update? Ecco la lista:

Mi 11 Standard, Ultra, 11i

Xiaomi 11T Pro, 11T

Mi 11 Lite, 11 Lite 5G, 11 Lite 5G NE

Xiaomi Pad 5

Redmi 10

Redmi Note 8 (2021)

Redmi Note 10 Pro, Note 10, Note 10 JE

Note 11 Pro 5G, Note 11 Pro

Redmi Note 11S, Note 11

Il tuo dispositivo si trova nella lista? Ricordiamo che l’elenco è in via di aggiornamento e che eventualmente è possibile contare su distribuzioni mod esterne fornite con il lavoro degli sviluppatori indipendenti.