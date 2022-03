Gli sconti più pazzi del volantino MediaWorld, riescono a promettere agli utenti un risparmio che difficilmente abbiamo trovato altrove, e con il quale sarà possibile pensare di spendere pochissimo, anche nel momento in cui si dovesse acquistare uno smartphone di fascia alta.

I prodotti sono effettivamente in promozione sotto vari punti di vista, ad esempio ricordiamo che gli acquisti possono tranquillamente essere completati nei negozi fisici in Italia, come anche sul sito ufficiale dell’azienda, il quale comunque promette la spedizione a domicilio (spesso però a pagamento). Ogni modello acquistato, ad ogni modo, viene proposto con garanzia di 24 mesi, ed anche nella sua variante completamente no brand.

MediaWorld: quante offerte assurde vi attendono in questo volantino

Approfittando dell’ottimo volantino MediaWorld, vi scontrerete con una campagna promozionale che non sembra assolutamente avere rivali sul territorio nazionale. I prezzi più interessanti, come al solito del resto, sono legati alla telefonia mobile, in particolar modo al brand Samsung; sfogliando le pagine, scoviamo ad esempio la possibilità di acquisto del Samsung Galaxy S21, disponibile a soli 615 euro, una cifra di rispetto assoluto per un must have degli ultimi anni.

Non manca poi un’occasione da cogliere assolutamente al volo, gli utenti che da tempo volevano anche acquistare un tablet Samsung, in questi giorni potranno ricevere gratis l’ultimo Galaxy Tab A8 2021 (valore commerciale di 199 euro). Per raggiungerlo a costo zero, basterà aggiungere al proprio carrello uno a scelta tra Galaxy Z Fold3 o Galaxy Tab S7 FE, pagandoli rispettivamente 1499 e 599 euro. I dettagli li trovate elencati qui.