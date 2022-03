Ipercoop e CoopVoce: prezzi shock al 70% in store e sulle promo Evolution

È passato molto tempo da quando gli utenti cominciarono a conoscere per la prima volta i gestori virtuali, oggi diventati un’abitudine. Quando prima si provava a scegliere una nuova offerta mobile infatti si tendeva ad optare per quelle soluzioni più blasonate e conosciute in giro. Adesso invece si svaria pensando di poter fare un affare scegliendo soluzioni virtuali come ad esempio quelle offerte da CoopVoce.

È diventata ingente la quantità di utenti che il provider è riuscito a mettere dalla sua parte durante gli ultimi tempi, soprattutto grazie alla linea Evolution. Parliamo di un trittico di offerte molto interessante che risponde al nome di una sola famiglia, unendo al suo interno varie tipologie di contenuti in base al prezzo. Queste promozioni sono ancora disponibili sul sito ufficiale proprio come due mesi fa.

CoopVoce: le offerte Evolution sono qui sotto disponibili per tutti

Come succede di solito, anche questa volta gli utenti avranno un’opportunità eccezionale, ovvero quella di ottenere gratuitamente tantissime soluzioni da parte del gestore CoopVoce. Basta pagare un piccolo corrispettivo mensile per avere una delle offerte Evolution ancora disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS