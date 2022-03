Iliad nel corso di questa stagione primaverile rappresenta una soluzione vantaggiosa non solo sul fronte della telefonia mobile, ma anche nel campo della telefonia fissa. Come noto, il provider, ha dato il via alle sue prime offerte per la Fibra ottica.

Iliad, costi e tariffe per la Fibra ottica in Italia

Anche per la telefonia fissa, Iliad ha deciso di mantenere inalterata la sua tendenza. L’obiettivo dell’operatore francese è quello di garantire ai clienti i servizi più completi con il massima convenienza. In linea con le tariffe ricaricabili, anche per la Fibra ottica quindi i clienti potranno beneficiare dei costi più bassi del mercato.

La tariffa di Iliad per la telefonia fissa è la Iliad Box. Gli abbonati che scelgono questa promozione si troveranno a pagare un costo pari a 15,99 euro. Il pacchetto per gli abbonati prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri, anche all’estero, con connessione internet senza limiti con la tecnologia della Fibra ottica e con velocità in download sino a 4 Gnps.

Il costo di questa promozione è leggermente più alto solo per i clienti che non attivano contestualmente una ricaricabile con Iliad o che non hanno già una SIM con il provider francese. In questa circostanza, il prezzo mensile da pagare sarà di 23,99 euro.

Iliad, così come gli altri operatori, prevede un costo di attivazione per le sue offerte di Fibra ottica. Per ambedue gli scatti di prezzo, gli utenti dovranno aggiungere una quota una tantum di 39,99 euro nel momento di partenza della rete e di apertura del contratto.