Iliad ritorna sui suoi passi e rende felici gli utenti. Sono tanti coloro che questa volta potranno beneficiare di una nuova offerta che in realtà tanto nuova non è. Stiamo parlando di quella Flash 150 che aveva fatto ottenere a Iliad un notevole incremento di utenti in pochissimo tempo visti i suoi contenuti ma soprattutto il prezzo duraturo nel tempo.

La promozione è stata rimessa in circolo e sarà disponibile fino al prossimo 14 aprile con il solito prezzo di 9,99 € al mese per sempre e per tutti. Ricordiamo che questa promozione include al suo interno la possibilità di avere minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia e all’estero. Inoltre ci sono 150 giga per la navigazione dati utilizzando il 5G gratuitamente.

Iliad: torna la promozione migliore, ecco le condizioni impostate dal gestore

La tariffa mensile per la FLASH 150 è inferiore a €10 e non subirà mai rimodulazioni, come da sempre garantito dalla trasparenza e l’impegno verso i propri utenti, che in meno di 4 anni hanno superato la quota degli 8,5 milioni.

L’offerta viene presentata nella formula FLASH ed è quindi limitata nel tempo, può essere sottoscritta entro e non oltre il 14 aprile 2022 online sul sito e tramite gli oltre 3.500 punti vendita iliad: su Simbox presso Flagship Store e iliad Corner, presso gli iliad Point diffusi in centinaia di punti Snaipay in tabaccherie, edicole e bar, e con iliad Express, che permette di acquistare una SIM anche in ipermercati, supermercati, store di elettronica di consumo e bookstore.