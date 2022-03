Le notifiche sono cruciali in alcune situazioni. A volte non aspettiamo altro, mentre in altre occasioni speriamo di non riceverne per evitare che la suoneria possa disturbare chi ci è attorno. Gli aggiornamenti di marzo rilasciati da Google per i Pixel 6 e 6 Pro stanno riscontrando alcune difficoltà su questo fronte. Alcuni proprietari di tali dispositivi hanno rilevato un problema inaspettato con l’intensità delle notifiche, o per lo meno inesistente prima dell’ultimo aggiornamento.

Google: problemi con le notifiche dopo l’ultimo aggiornamento per Pixel 6 e 6 Pro

Secondo Droid Life, un lettore ha notato subito il problema, ancor prima che l’azienda rilasciasse delle dichiarazioni. Anche altri utenti hanno iniziato a riscontrare la stessa problematica. Non sono semplici casi isolati. I commenti nella community dei Pixel Phone e i thread su Reddit sono sempre più frequenti e numerosi. Molti Pixel 6 pare stiano avendo problemi in particolare con l’intensità della vibrazione. La vibrazione durante la ricezione delle notifiche varia la sua intensità senza che l’utente faccia nulla a riguardo.

Può sembrare un problema di relativa importanza, soprattutto per chi ha sempre il silenzioso. Tuttavia, molti utenti si lamentano di non aver visto tempestivamente messaggi o chiamate ricevuti a causa di questo problema. Il bug sembra avere le sue radici nella build beta di Android 12L. Google ha effettivamente rilevato l’esistenza di questa problematica e nell’ultimo aggiornamento dichiara di averla risolta, sia sui Pixel 6 che sui Pixel 6 Pro. Pare sia stata più una svista che altro. Un ulteriore patch presto in arrivo dovrebbe porre fine una volta per tutte al problema.