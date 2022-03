Il mondo non troverà mai la pace secondo molti profeti che nel 2022 prevedono una catastrofe senza precedenti. Per la profetessa Baba Vanga, il 2022 sarà attraversato da una nuova pandemia. La veggente aveva già previsto nel 2020 l’arrivo di un contagio che avrebbe colpito tutti e per molto tempo.

Per questo le sue nuove parole sono di grande preoccupazione. Nella profezia la donna afferma che “gli esseri umani si abitueranno a un nuovo virus”. Non si sa come e cosa accadrà, ma secondo gli espert potrebbe essere correlato a un nuovo ceppo di Covid-19.

Una previsione che lascia incredule molte persone

Non solo. Baba parla anche di una seconda profezia, che predice “molti disastri naturali. Molti esseri viventi non riusciranno a sopravvivere. Non solo, i sopravvissuti moriranno di una grave malattia”. Nel 2020 la profetessa ha annunciato cambiamenti a livello politico, ma non tutti si sono avverati. “Verranno tempi difficili“, era la premessa, e finora come negarlo.

“Persone saranno divise dalla loro fede“. Stiamo assistendo a eventi devastanti che cambieranno il destino e il destino dell’umanità, e secondo Baba,” Donald Trump soffrirà di una misteriosa malattia che lo lascerà sordo e provocherà traumi cerebrali. “

Tuttavia, nulla di tutto ciò è accaduto. Parole poi rivolte anche a Putin: “Qualcuno in Russia cercherà di assassinare Vladimir Putin, gli estremisti useranno un arsenale di armi chimiche contro gli europei. “ Nonostante non ci siano prove sulla prima parte della profezia, sulla seconda possiamo pensare che Baba abbia capito immaginato uno scenario apocalittico considerando come si stanno evolvendo le cose.