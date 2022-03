Il volantino attivato in questi giorni da Euronics è uno dei migliori attualmente disponibili sul territorio, proprio perché promette al consumatore l’accesso ad una campagna promozionale di altissimo livello, dietro il pagamento di cifre tutt’altro che elevate.

Spendere poco con euronics è davvero molto più semplice di quanto si sarebbe mai pensato fino a qualche giorno fa, data la presenza di prezzi bassissimi su un quantitativo elevato di modelli di tecnologia. Il volantino, inoltre, permette di accedere agli sconti solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, ricordiamo difatti che gli acquisti non possono essere completati da coloro che sceglieranno l’e-commerce per il proprio shopping.

Euronics: queste nuove offerte sono da primato

La nuova campagna promozionale non ammette assolutamente repliche sul territorio nazionale, sebbene sia limitata prima territorialmente, poi anche in termini di qualità dei prodotti effettivamente inclusi al suo interno. E’ bene sapere, infatti, che il modello più performante fra tutti quelli presenti, è l’Oppo Find X3 Lite, un dispositivo che viene proposto all’acquisto a soli 329 euro, ma che allo stesso tempo permette di godere di prestazioni da vero e proprio top di gamma (è in commercio dallo scorso anno).

Nel momento in cui, invece, si volesse acquistare un prodotto più economico, allora sarà possibile affidarsi direttamente ad uno a scelta tra Galaxy A52, Xiaomi Redmi Note 11, Realme 9i, Xiaomi redmi 9At, Oppo A94 o similari, tutti proposti a meno di 300 euro. Il volantino Euronics lo potete sfogliare direttamente qui.