Tutto al 50% in questi giorni da Coop e Ipercoop, con smartphone fortemente scontati, almeno rispetto al listino originario, che prevede comunque la possibilità di accedere a prodotti di qualità, senza spendere cifre poi particolarmente elevate.

Il risparmio è assolutamente di casa da Coop e Ipercoop, grazie alla presenza di un volantino che non sembra avere assolutamente rivali per coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo. L’accesso alla campagna promozionale è possibile solamente nei negozi fisici, ricordando infatti che i prodotti non sono acquistabili da coloro che sceglieranno di recarsi sul sito ufficiale.

Coop e Ipercoop: quanti sconti vi aspettano

Approfittando delle splendide offerte di Coop e Ipercoop, gli utenti hanno effettivamente la possibilità di accedere a prodotti sempre più economici e scontati, tra questi spicca senza dubbio lo Xiaomi 11 Lite, un modello di fascia media, impreziosito da specifiche che lo avvicinano maggiormente verso i top di gamma del settore. Il dispositivo può difatti essere acquistato, nella sua variante brandizzata TIM, con 64GB di memoria interna espandibile, al prezzo finale di 330 euro.

Sfogliando le pagine del volantino, notiamo comunque la presenza anche di altri modelli ugualmente molto interessanti, i quali sono legati a Galaxy A12 o anche Galaxy A22, i cui prezzi non superano i 200 euro, con prestazioni complessivamente abbordabili. Per avere una visione d’insieme dell’ottimo volantino di Coop e Ipercoop, e scoprire in anteprima quali sono le cifre pensate dalle aziende, dovete assolutamente collegarvi a questo indirizzo.