Gli sconti attivati da Comet sono assolutamente da pazzi, gli utenti sono veramente felici di avere l’occasione di accedere ad un numero crescente di offerte e di prezzi da non credere, disponibili sia per quanto riguarda la telefonia mobile, che la tecnologia generale.

La campagna promozionale dell’azienda non presenta sorprese in termini di disponibilità sul territorio, ciò sta a significare che gli acquisti possono tranquillamente essere completati in ogni negozio, alla pari del sito ufficiale dell’azienda. Coloro che sceglieranno di optare per questa seconda strada, inoltre, potranno anche ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, ma solo nel momento in cui la spesa dovesse essere immediatamente superiore ai 49 euro.

Comet, che offerte e che occasioni: questi prezzi sono da paura

Comet non finisce mai di stupire con un volantino che non sembra assolutamente avere rivali sul territorio nazionale, i prezzi sono bassi e super economici su tantissimi prodotti, ma sopratutto permette di accedere ad uno sconto mai visto prima. Coloro che vorranno acquistare, infatti, potranno decidere di aggiungere al carrello uno a scelta tra Galaxy Z Flip3 o Galaxy S21 FE, pagandoli rispettivamente 899 e 679 euro, ricevendo in cambio a costo azzerato il Samsung Galaxy Tab A8 2021 (il cui valore commerciale si aggira attorno ai 199 euro), con consegna immediata direttamente in cassa.

Se volete invece accedere a prodotti ancora più economici, la scelta potrà ricadere su uno tra Realme 9 Pro+, Realme C25Y, Galaxy A22, Galaxy A52s o anche galaxy A03s. Tutti questi sconti sono perfettamente visibili sul sito ufficiale.