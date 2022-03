Non si può negare che l’idea di spiare un telefono sia spaventosa. Viviamo in un mondo in cui le persone stanno facendo del loro meglio per proteggere la propria privacy, ma allo stesso tempo abbiamo altri che stanno facendo del loro meglio per violare la privacy e ottenere l’accesso a informazioni che non dovrebbero essere condivise con le masse.

In ogni caso, come genitore o fratello maggiore, potresti voler proteggere un bambino dall’essere pedinato da persone che non hanno buone intenzioni. Come tutti sappiamo, l’accesso agli smartphone è diventato molto più semplice rispetto a prima, e se dai uno smartphone a tuo figlio, vorresti tenere il controllo delle chat.

Chiedere a tuo figlio di mostrarti il ​​telefono potrebbe non essere un compito facile. Quindi, la cosa migliore che puoi fare è usare SpyMyFone; uno strumento utile che può permetterti di monitorare il telefono e tutto ciò a cui si accede su di esso.

Spiare qualcuno è legale?

Questo è un argomento molto controverso di cui parleremo qui. Spiare qualcuno è legale? Beh, non proprio. Nella maggior parte dei casi sono necessarie sanzioni da parte del governo o degli organi autorevoli. Tuttavia, dal momento che stiamo parlando di bambini, puoi tecnicamente spiarli perché siete i loro tutori legali. Questo è esattamente lo scopo che serve SpyMyFone; è lì per aiutare i tutori a tenere sotto controllo i bambini minorenni e assicurarsi che non stia succedendo loro nulla di brutto.

Funzionalità di SpyMyFone

Ora che abbiamo esaminato cos’è il software e come è legale, il passo successivo è esplorare le funzionalità che otterrai da SpyMyFone: