I prezzi attivati da Carrefour sono assolutamente incredibili, e sono perfetti per avvicinare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, anche di fascia particolarmente elevata, almeno in confronto ai listini del periodo.

Gli acquisti, come al solito del resto quando parliamo di Carrefour, possono essere completati solamente da coloro che decideranno di recarsi personalmente nei vari punti vendita fisici, in quanto l’accesso della campagna promozionale non è possibile tramite il sito ufficiale, o da altre parti in Italia. Gli sconti del volantino, inoltre, promettono la garanzia di 24 mesi, la quale poi permetterà di godere anche della versione no brand, nel momento in cui si acquistasse la telefonia mobile.

Ricordatevi dei codici sconto Amazon sul vostro smartphone, iscrivendovi quanto prima a questo canale Telegram.

Carrefour: le occasioni per risparmiare sono moltissime

Con Carrefour gli utenti hanno la possibilità di acquistare un nuovo smartphone, pagandolo addirittura meno di 100 euro, rinunciando però in parte alla qualità e alle prestazioni generali del prodotto stesso. Il modello in questione è chiaramente lo Xiaomi redmi 9AT, un dispositivo lanciato sul mercato nel corso del biennio 2020/2021, oggi acquistabile a soli 89 euro.

Scorrendo la scheda tecnica ne possiamo effettivamente apprezzare le qualità, rappresentate da una batteria da ben 5000mAh, pronta a renderlo a tutti gli effetti un battery phone, per scendere poi verso l’ampissimo display IPS LCD da 6,53 pollici (che presenta risoluzione HD+), oppure i 32GB di memoria interna completamente espandibili. Per ricevere molte altre informazioni in merito al corrente volantino Carrefour, consigliamo comunque di collegarsi subito al seguente link.