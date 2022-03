Se stai cercando delle app Android gratis che di solito sono a pagamento, questo elenco potrebbe fare al caso tuo. Le offerte a tempo limitato di Google Play Store sulle app non sono abbastanza facili da trovare, e questa piccola lista ti aiuterà a scaricare applicazioni che di solito trovi a pagamento, ma gratuitamente e in modo legale.

Suggerimento rapido: hai trovato un’app interessante, ma non puoi davvero usarla al momento? Installa comunque l’app, quindi eliminala dal dispositivo. In questo modo, l’app entrerà a far parte della tua libreria di app e potrai installarla di nuovo gratuitamente quando ne avrai bisogno. Un buon modo per non perdere una promozione di breve durata.

App Android gratuite

Video gallery (ora gratis): utilizza video esenti da royalty curati come sfondo animato sul tuo telefono. Fai solo attenzione con il consumo della batteria.

Visual Acuity Charts (ora gratis): misura l’acuità visiva per rilevare i primi segni di miopia. Ma consulta sempre il tuo medico!

Genetic Helper (ora gratis): app molto di nicchia per tradurre e trascrivere sequenze genetiche. E non chiedermi nemmeno se so come usarlo.

Convertitore da numero a parola offline (ora gratis): hai mai avuto bisogno di convertire i numeri in parole in inglese, come “929” in “novecentoventinove”? Questa app lo fa.

Giochi Android gratuiti

Peppa Pig: Sports Day (ora gratis): iniziando l’elenco dei giochi con un grande successo, Peppa Pig Sports Day porta 5 minigiochi per distrarre i bambini piccoli.

Mind Games Pro (ora gratis): sfida la tua mente con una varietà di test in questa app con oltre un milione di download.

Minesweeper Pro (ora gratis): dragamine classico con il (migliore) aspetto di Windows 3.1. Pura nostalgia.

Everybody’s RPG (ora gratis): un piccolo affondo nel tempo in forma di gioco di ruolo, oggetti della fattoria e migliora i tuoi eroi.

Coin Princess (ora gratis): gioco dall’aspetto retrò e dal suono in cui aiuti la principessa rapita ancora una volta a sfuggire ai mostri.