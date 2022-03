La recente versione di Google dell’anteprima per sviluppatori di Android 13 è, come intuibile dal nome, principalmente per gli sviluppatori, ma chiunque può installarla sul proprio dispositivo Pixel. Naturalmente, poiché si tratta di un prodotto non finito con potenziali bug, molti utenti cercheranno un modo per tornare ad Android 12 subito dopo averla installata. Di seguito alcuni suggerimenti per procedere alla disinstallazione, assicurati sempre di eseguire il backup del dispositivo prima di procedere.

Prepara il dispositivo in anticipo

Prima di poter disinstallare Android 13 Developer Preview, ci sono alcuni passaggi che devi eseguire per preparare il tuo Pixel. Apri Impostazioni > ‘Informazioni sul telefono’. Scorri verso il basso fino alla sezione Numero build e toccala rapidamente 7 volte per continuare. Inserisci il PIN o la password secondo necessità. Vedrai un popup di notifica che afferma: “Ora sei uno sviluppatore”. Premi la freccia indietro nell’app Impostazioni, quindi vai su Sistema → Opzioni sviluppatore.

Tocca l’opzione di sblocco OEM e premi Abilita per attivarla. Ciò ti consente di sbloccare il bootloader in un secondo momento. Scorri verso il basso, tocca Debug USB, quindi premi OK per abilitarlo. Collega il telefono al computer tramite un cavo USB. Sul tuo dispositivo Pixel, conferma la chiave dell’impronta digitale per il computer premendo Consenti quando richiesto. Seleziona la casella ‘Consenti sempre da questo computer’ per evitare potenziali problemi di connessione che potrebbero verificarsi in seguito. Se la schermata Consenti debug USB non viene visualizzata immediatamente sul dispositivo, prova a ricollegare il cavo USB o a disattivare e riattivare la funzione di debug USB.

Reinstalla Android 12 utilizzando Android Flash

Questo percorso è il più semplice per la maggior parte degli utenti perché viene eseguito via Web con un unico strumento. Ti guida attraverso ogni passaggio, è facile da usare e automatizza il processo di installazione per te. Se stai cercando un metodo semplice per tornare a una build pubblica di Android senza fare i salti mortali, questa è l’opzione ideale.

Assicurati che il telefono sia ancora collegato al computer con un cavo USB. Visita il sito Web ufficiale di Android Flash Tool sul tuo computer e fai clic sul pulsante Inizia. Tocca ‘Scarica driver USB Android’ e segui le istruzioni se necessario; in caso contrario, premere ‘Già installato’ per continuare. Fare clic sul pulsante Consenti accesso ADB per concedere le autorizzazioni appropriate per inviare dati dal computer al telefono. Se è la prima volta che utilizzi lo strumento Android Flash, potresti visualizzare il messaggio Nessun dispositivo disponibile. Poiché hai già preparato il tuo dispositivo, puoi semplicemente premere il pulsante “Aggiungi nuovo dispositivo” per continuare.

Puoi cercare la build specifica che desideri installare tramite lo strumento Android Flash. Troverai l’ultima versione per il tuo dispositivo nella sezione Rilasci pubblici. Poiché stai reinstallando Android 12 da una versione di sistema superiore, il tuo dispositivo dovrà eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Le opzioni Wipe, Lock e Force Flash sono tutte abilitate per impostazione predefinita, quindi ti consigliamo di lasciarle così come sono. Rivedi le tue impostazioni nella schermata di panoramica, quindi premi Conferma quando sei pronto. Infine, accetta il messaggio del contratto di licenza.

Sovrascrivere Android 13 con Android 12

Il telefono inizierà a prepararsi per l’installazione e si riavvierà in modalità Fastboot come parte di tale processo. Fai clic sull’opzione Riseleziona dispositivo nello strumento Flash, seleziona nuovamente il tuo Pixel, quindi premi Connetti. È qui che entra in gioco la funzione di sblocco OEM che hai abilitato in precedenza. Quando viene visualizzata la schermata Unlock Bootloader, tocca il pulsante Start per iniziare il processo.

Premi uno dei pulsanti del volume sul tuo Pixel per evidenziare Sblocca il bootloader, quindi tocca il pulsante di accensione per selezionarlo. Questo sbloccherà il bootloader ed eseguirà un ripristino delle impostazioni di fabbrica contemporaneamente. Riavvierai di nuovo il dispositivo in modalità Fastboot. Con il bootloader ora sbloccato, il processo di installazione inizierà automaticamente. Il download e l’installazione potrebbero richiedere del tempo, quindi sii paziente mentre sovrascrive Android 13 con i file di sistema di Android 12.​ Il dispositivo dovrebbe riavviarsi automaticamente alla schermata di benvenuto.