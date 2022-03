Xiaomi 12 Series ora disponibile su mi.com e su Amazon, ecco i prezzi

Xiaomi annuncia la disponibilità dei tre modelli flagship Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12X, anche su mi.com e Amazon a partire dalle 13 di oggi. Tutti coloro che dunque premevano per acquistare gli smartphone, oggi potranno essere accontentati. Giada ieri infatti la promozione è attiva su tutti i siti di riferimento nominati proprio nel titolo dell’articolo.

Pensati per mettere a disposizione degli utenti un vero studio di produzione video all’avanguardia, e per essere dispositivi perfetti per l’entertainment, gli smartphone della serie Xiaomi 12 – nelle colorazioni Black, Blue e Purple –sono ora acquistabili anche online con offerte speciali.

In particolare:

Xiaomi 12 Pro:

La versione da 12GB+256GB è disponibile al prezzo di 1199,90 euro su mi.com. Chi acquisterà questa versione entro il 30 aprile, riceverà in bundle il nuovo Xiaomi Watch S1.

è disponibile al prezzo di su mi.com. Chi acquisterà questa versione entro il 30 aprile, riceverà in bundle il nuovo La versione da 8GB+256GB è invece acquistabile al prezzo di 1099,90 euro sia su mi.com sia su Amazon. Coloro che lo acquisteranno nelle prime 48 ore avranno uno sconto di 150 euro.

Xiaomi 12:

La versione da 8GB+256GB è disponibile al prezzo di 899,90 euro su com . Per chi acquisterà questa versione entro il 30 aprile, in bundle il nuovo Xiaomi Watch S1 Active .

è disponibile al prezzo di su . . La versione da 8GB+128GB è invece acquistabile al prezzo di 799,90 euro su com e Amazon. Anche in questo caso, per le prime 48 ore, sarà applicato uno sconto di 100 euro.

Xiaomi 12X: