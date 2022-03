L’operatore WindTre ha recentemente deciso di aggiornare la propria iniziativa denominata Operazione Smartphone Incluso, introducendo nuovi dispositivi tra cui anche uno Samsung.

Stiamo per la precisione parlando del nuovo Galaxy A13 e dello smartphone Vivo Y55 5G, scopriamo insieme quanto costano.

WindTre inserisce degli smartphone nuovi a rata zero

Prima di parlare dei prezzi degli smartphone vi ricordo che per usufruire di questa iniziativa promozionale, rivolta esclusivamente ad alcuni già clienti WindTre, è necessario abbinare lo smartphone scelto alla propria offerta di rete mobile. Inoltre, è previsto anche un contributo di attivazione per la nuova rateizzazione del prodotto scelto, pari in ogni caso a 4,99 euro una tantum.

Tra i nuovi smartphone presenti troviamo ZTE Blade A51 con prezzo fedeltà di 29,99 euro una tantum, Oppo A16s con prezzo fedeltà di 69,99 euro una tantum, TCL 306 con prezzo fedeltà di 29,99 euro una tantum, Samsung Galaxy A13 64GB con prezzo fedeltà di 99,99 euro una tantum, Vivo Y55 5G con prezzo fedeltà di 99,99 euro una tantum e moltissimi altri.

L’iniziativa Operazione Smartphone Incluso è rivolta esclusivamente ai già clienti con SIM attiva da almeno 6 mesi e con offerta WindTre a partire da 9,99 euro al mese. Per scoprire se la propria SIM è compatibile, è possibile recarsi presso un negozio dell’operatore o visitare il sito ufficiale.