WhatsApp: trucco incredibile, ora potete essere invisibili a tutti e gratis

Molto tempo fa si parlava di tante funzionalità che sarebbero arrivate con il nuovo aggiornamento di WhatsApp. L’obiettivo della nota applicazione di messaggistica è quello di mettersi almeno al pari di Telegram per quanto riguarda le funzioni disponibili all’interno della piattaforma.

Su questo non ci sono dubbi, ma gli utenti cercano sempre qualcosa in più e che vada in ogni modo ad interferire con alcuni aspetti fondamentali di WhatsApp. Una delle cose più ricercate in assoluto è l’invisibilità, ovvero quella facoltà di passare in osservati quando si accede alla chat o magari quando si decide di leggere un messaggio. Esistono già le funzionalità che permettono questo, ma lo stesso comportamento sarà riservato agli utenti stessi, i quali non potranno più vedere ultimi accessi e persone online. Ci sarebbe però una nuova applicazione molto semplice da utilizzare che aiuterebbe tutti proprio in tale pratica.

WhatsApp: questa è l’applicazione perfetta per passare in osservati e senza aggiornare l’ultimo accesso

Se nessuno ha mai sentito parlare dell’applicazione utile per leggere al di fuori di WhatsApp tutti i messaggi in arrivo, passando così da invisibili, allora è il caso di parlarne. Esiste un applicativo di terze parti che prende il nome di Unseen, applicazione gratuita e legale al 100%.

Secondo quanto riportato soprattutto durante gli ultimi giorni, in tanti l’avrebbero scaricata. Si tratta di una soluzione perfetta visto che intercetta i messaggi di WhatsApp e permette agli utenti di leggerli al di fuori dell’applicazione ufficiale. Ovviamente ne deriverà anche il mancato aggiornamento dell’ultimo accesso in chat.