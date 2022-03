Il noto colosso sudcoreano Samsung ha da poco fatto un bel tris. Nel corso delle ultime ore, sono stati infatti svelati in Germania ben tre nuovi smartphone di fascia media, ovvero i nuovi Samsung Galaxy A13, Galaxy M23 e Galaxy M33.

Samsung ufficializza in Germania i nuovi Galaxy A13, Galaxy M23 e Galaxy M33

Qualche settimana fa Samsung aveva presentato ufficialmente alcuni nuovi smartphone, ma ora questi ultimi sono arrivati ufficialmente anche in Europa, partendo dalla Germania. Come accennato, si tratta dei nuovi Galaxy A13, Galaxy M23 e Galaxy M33. Nel corso delle prossime settimane dovrebbero arrivare anche in Italia.

Secondo quanto è emerso, il nuovo Samsung Galaxy M33 5G arriverà con parecchio ritardo, ovvero il 4 agosto. Sarà disponibile con 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno ad un prezzo di 349 euro e le colorazioni saranno blu, verde e marrone.

Samsung Galaxy M23 e Samsung Galaxy A13, invece, sono già disponibili sul mercato. Il primo, in particolare, sarà distribuito nelle colorazioni verde, rame e azzurro con 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno ad un prezzo di 289 euro. Il secondo, invece, sarà distribuito nelle colorazioni bianco, nero e azzurro con 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno ad un prezzo di 189 euro.

Vi ricordiamo che questi sono i prezzi ufficiali dedicati per il mercato tedesco. Immaginiamo che i tre nuovi smartphone del colosso tech Samsung arriveranno ben presto anche per il mercato italiano, ma non sappiamo ancora se i prezzi rimarranno invariati o se subiranno qualche aumento.