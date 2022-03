OnePlus 10 Pro 5G: la nuova sfida è catturare la foto perfetta dell'orizzonte

OnePlus lancia il suo nuovo flagship, OnePlus 10 Pro5G, in Europa, Nord America e India il 31 marzo 2022 alle 16:00. Dotato di Hasselblad Camera for Mobile di seconda generazione, fa fare un ulteriore passo avanti all’esperienza della fotocamera OnePlus con OnePlus Billion Color Solution, con cui è possibile bilanciare il colore su oltre un miliardo di tonalità. Per celebrare il lancio imminente, OnePlus dà il via alla campagna ‘Capture the Horizon’, una sfida “Never Settle” che dimostra la qualità della sua fotocamera, sviluppata in collaborazione con Hasselblad e con cui sono state catturate alcune immagini mozzafiato dell’orizzonte.

Scelta per la sua qualità sempre affidabile, Hasselblad è stata la prima fotocamera a scattare foto sulla luna. Ora, questa stessa qualità è disponibile su OnePlus 10 Pro5G, il quale è dotato della seconda generazione di Hasselblad Camera for Mobile. Per dar prova della qualità delle immagini, OnePlus ha intrapreso una missione estrema inviando OnePlus 10 Pro a 38.000 metri di altezza, sopportando venti di 200 km/h e temperature fino a -60 °C, per scattare la foto perfetta dell’orizzonte.

Il viaggio nella stratosfera è stato reso possibile da un modulo estremamente leggero legato a un pallone sonda, che ha protetto i telefoni dalle temperature esterne. Inoltre, è stata sviluppata un’applicazione che, facendo funzionare a distanza i dispositivi, ha permesso di scattare le foto al momento perfetto e con le impostazioni appropriate. Grazie a dei calcoli meteorologici, i moduli contenenti i telefoni sono stati recuperati e hanno rivelato alcune immagini spettacolari dell’orizzonte.

Questa iniziativa è stata eseguita in stretta collaborazione con i membri della community di OnePlus, che hanno condiviso consigli e sostenuto attivamente la campagna. La community, da sempre parte fondamentale della famiglia OnePlus, è stata coinvolta sia nella scelta del nome del modulo e sia nel movimentato viaggio verso la stratosfera. Che si trattasse di aiutare nell’esecuzione da terra o di recuperare i dispositivi, la community di OnePlus è riuscita a superare unita questa sfida, manifestando il suo atteggiamento Never Settle.

Commentando questa campagna, Kate Parkyn, Associate Marketing Director di OnePlus Europe, ha detto:

“In OnePlus, l’esperienza dell’utente è al centro di tutto ciò che facciamo. Per l’imminente lancio di OnePlus 10 Pro, abbiamo voluto dimostrare le eccezionali capacità della nostra fotocamera Hasselblad Camera for Mobile di seconda generazione. Volevamo mostrare ai nostri utenti le qualità di OnePlus Billion Color Solution in un modo nuovo, diverso dal solito. Quindi ci siamo lanciati in quest’ultima sfida, in spirito “Never Settle”, che ci ha permesso di catturare alcune bellissime immagini dell’orizzonte. Siamo molto orgogliosi della nostra partnership con Hasselblad e siamo certi di fornire ai nostri utenti un’esperienza e una qualità della fotocamera sempre migliori”.

Per OnePlus 10 Pro, OnePlus ha collaborato con Hasselblad per mettere a punto l’elaborazione del colore in oltre 500 scenari di utilizzo e anche in condizioni climatiche estreme, per migliorare significativamente le prestazioni e la stabilità del colore. È proprio questa attenzione al dettaglio combinata con OnePlus Billion Color Solution che permette agli utenti di catturare ogni scatto con la massima qualità dell’immagine. OnePlus 10 Pro è infatti il primo dispositivo OnePlus dotato di un sistema di fotocamera che scatta in colore a 10 bit per offrire in ogni foto una visualizzazione più naturale e delicata del colore. Il vantaggio del colore a 10-bit è una transizione di colore più liscia nelle foto senza bande di colore e la capacità di elaborare 64 volte più colore rispetto agli smartphone che scattano in colore a 8-bit.

OnePlus 10 Pro5G sarà disponibile per il pre-ordine su oneplus.com e Amazon.it: OnePlus IT a partire dal 31 marzo alle 16:20. Gli utenti che pre-ordineranno lo smartphone su oneplus.com riceveranno in omaggio le OnePlus Buds Pro Premium Wireless. Gli acquirenti di altri canali di vendita, tra cui Amazon, dovranno invece collegare il loro OnePlus 10 Pro al loro account OnePlus per riscattare le Buds Pro sull’app del negozio OnePlus.