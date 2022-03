All’interno del social più famoso del mondo, ovviamente parliamo di Instagram, il cuore pulsante che costituisce anche il fondamento funzionale del social è senza dubbi la Feed, ovvero quella sezione della home all’interno della quale scorrono i post delle persone che seguiamo insieme alle foto dei post sponsorizzati.

Da sempre la Feed però non ha mai ricevuto interventi di aggiornamento importanti in merito il suo funzionamento, da sempre si è andati a toccare solo il design, fino ad ora a quanto pare, infatti Instagram ha finalmente introdotto due nuovi radicali dettagli importanti, vediamoli insieme.

Sezioni Preferiti e Seguiti

Facendo un semplice tap sul logo del social in alto a sinistra sarà possibile scegliere tra due opzioni, la prima è “Segui Già” ed imposterà la feed nel mostrare solo ed unicamente i post delle persone che abbiamo deciso di seguire, mentre la seconda è “Preferiti“, in questo casa potrete visualizzare i post di un gruppo ristretto di elementi che abbiamo selezionato, per un totale di massimo 50 elementi.

Entrambe le opzioni poi, mantengono almeno in parte la promessa di Instagram di mostrare i contenuti in ordine cronologico, feature che invece non è ancora arrivata per quanto riguarda la feed standard, la quale sembra dovrà attendere ancora un po’ per questo cambiamento.

La funzionalità è in fase di rilascio globale, dunque è altamente probabile che la abbiate già sbloccata anche voi, se non è così non disperate, è solo questione di tempo e arriverà anche per voi come per tutto il resto del mondo.