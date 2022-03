Iliad offre di nuovo 150GB in 5G gratis, ecco fino a quando durerà la promo

A gran voce gli utenti ne stavano chiedendo il ritorno ormai da diverso tempo, quasi non interessandosi dell’offerta in fibra ottica. In realtà sono tante le persone che hanno scelto il nuovo abbonamento per la casa, optando quindi per minuti illimitati verso qualsiasi gestore e per la fibra ottica super veloce.

Tornando però il discorso precedente, Iliad nasce come gestore mobile e quindi i suoi seguaci sono davvero tanti. Questi hanno chiesto dunque il reintegro della vecchia promozione che aveva fatto battere il cuore anche a coloro che provenivano da altri gestori. Stiamo parlando della vecchia Flash 150, la promozione migliore mai varata da Iliad durante il suo periodo di attività in Italia. Il gestore dunque ha deciso di reintegrarla fino al prossimo 14 aprile con tutte le sue migliori soluzioni all’interno e con lo stesso prezzo.

Iliad: l’offerta da 150 giga in 5G torna ufficialmente con il vecchio prezzo di 9,99 € al mese per sempre

Tutti gli utenti che ricorderanno di sicuro la promozione, saranno contenti di consigliarla ad un amico visto che è tornata disponibile con il solito prezzo di 9,99 € al mese per sempre. Iliad rende di nuovo disponibile quell’offerta che al suo interno integra i migliori contenuti in assoluto per quanto riguarda il mondo dei gestori mobili.

La Flash 150 mette dunque a disposizione i suoi i minuti illimitati verso tutti i gestori sia fisiche mobili in Italia e all’estero. All’interno della promo ci sono poi anche 150 giga di traffico dati per navigare in rete ogni giorno utilizzando gratuitamente il 5G di Iliad.