Iliad prevede importanti novità per la stagione primaverile. Il provider francese continua ad essere leader indiscusso nel campo della telefonia mobile, anche dopo aver formalizzato il lancio della sua tariffa per la Fibra ottica. La migliore occasione per i clienti, in tal caso, torna ad essere la Giga 150.

Iliad, la tariffa del 2022 ed il 5G a costo zero

La ricaricabile del gestore francese torna a listino dopo il primo lancio nel periodo natalizio. I clienti che decidono di attivare questa promozione avranno a loro disposizione una tariffa che prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 150 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta sarà di 9,99 euro ogni mese. Il costo per la ricezione della SIM sarà invece di 10 euro .

I clienti che attivano la Giga 150 di Iliad avranno anche ulteriori garanzie a loro disposizione. Il provider per questa promozione assicura anche la tecnologia 5G. La navigazione in internet con le reti di ultima generazione sarà infatti ancora una volta a costo zero.

Anche in primavera, quindi, Iliad decide di confermare la strategia commerciale delle scorse settimane, una strategia completamente opposta a quella di TIM e Vodafone. I clienti che intendono navigare in internet con il 5G non saranno chiamati al pagamento di alcun extra rispetto al prezzo della ricaricabile di riferimento.

La connessione 5G di Iliad è già presente in ben 20 città del nostro Paese. Obiettivo del gestore per il proseguo dell’anno è quello di ampliare la copertura, portando la tecnologia in ulteriori centri cittadini.