I migliori errori di prezzo abbassano tutte le spese che gli utenti devono effettivamente sostenere nel momento in cui volessero acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale, anche di fascia più o meno elevata da Esselunga.

Il volantino riparte da dove si era fermato, proponendosi come validissima alternativa per coloro che vogliono effettivamente risparmiare al massimo su ogni singolo acquisto effettuato, a patto di essere disposti a recarsi personalmente in un qualsiasi negozio sul territorio nazionale. I prezzi non sono attivi sul sito ufficiale, in questo modo sarà sempre necessario recarsi personalmente nel punto vendita.

Esselunga: le nuove offerte sono da far perdere la testa

Esselunga, la nuova campagna promozionale convince tutti all’acquisto, data la presenza di una coppia di prodotti dal prezzo e dalle categorie merceologiche diametralmente opposte, e comunque in grado di garantire ottime prestazioni. Il più economico è senza dubbio il Toshiba Canvio Basics, un hard disk esterno da 2,5 pollici di diagonale, impreziosito da dimensioni ridottissime e dalla connettività USB 3.0, in vendita al prezzo finale di soli 39 euro.

Gli utenti che invece sono alla ricerca di uno specifico accessorio per il proprio smartphone, potranno fare affidamento sulle Samsung Galaxy Buds Live, splendide cuffiette true wireless in-ear, il cui prezzo si aggira attorno ai 95,40 euro, garantendo ugualmente piena compatibilità con tutti i modelli in commercio. I dettagli dell’ottimo volantino, ed anche per scoprire le nuove offerte speciali, sono tutti raccolti direttamente sul sito ufficiale di Esselunga.