CoopVoce sorprende Iliad e Vodafone: 3 promo Evolution disponibili, si parte da 4 euro

La soluzione dei gestori virtuali convince tanto gli utenti, i quali hanno abbandonato la loro abitudine di affidarsi solo ai provider più famosi. Non esistono più dunque solo Vodafone, TIM e WindTre, ma anche realtà molto interessanti come quelle rappresentate proprio dai provider virtuali. Tra questi a distinguersi maggiormente sia per quanto riguarda le offerte sia per quanto riguarda il passaparola tra le persone è CoopVoce.

La sua peculiarità principale sarebbe simile a quella di Iliad, gestore come TIM e Vodafone, che tende a lasciare invariata nel tempo i suoi prezzi. Anche CoopVoce opta per la stessa condizione, rendendo tutto molto più semplice a chi vuole una promo. Stiamo parlando inoltre di un provider che detiene ancora tre offerte strepitose appartenenti alla linea Evolution, la quale è ancora in bella mostra sul sito ufficiale.

CoopVoce: le tre offerte Evolution sono ancora disponibili per la gioia di chi non le ha sottoscritte ancora

Come succede di solito, anche questa volta gli utenti avranno un’opportunità eccezionale, ovvero quella di ottenere gratuitamente tantissime soluzioni da parte del gestore CoopVoce. Basta pagare un piccolo corrispettivo mensile per avere una delle offerte Evolution ancora disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS