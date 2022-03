Attenzione alle nuove offerte lanciate nel periodo corrente da Bennet, possono davvero portare sconti mai visti prima con i quali gli utenti riescono ad accedere ad un numero crescente di dispositivi, disponibili a prezzi sempre più bassi e convenienti.

Il volantino che potrete trovare descritto in maniera dettagliata nel nostro articolo, risulta essere attivo solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita fisici, come al solito Bennet ha voluto differenziare le due campagne promozionali, limitando la scelta ai negozi, piuttosto che all’e-commerce. Coloro che spenderanno più di 199 euro, inoltre, potranno anche accedere alla rateizzazione senza interessi, definita comunemente Tasso Zero, con pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

Bennet: che occasioni da non credere

Una serie di sconti da non perdere vi attende in questi giorni da Bennet, la nuova campagna promozionale convince tutti con prezzi sempre più bassi ed in grado di agevolare indubbiamente gli utenti che vogliono accedere a smartphone veramente economici. Tra questi spicca sicuramente il Samsung Galaxy A03s, un prodotto relativamente economico, disponibile all’acquisto a soli 129 euro, ma con alle spalle una più che discreta scheda tecnica di riferimentio.

Volendo spendere cifre ancora più basse, sarà possibile affidarsi direttamente allo Xiaomi Redmi 9AT, la sua scheda tecnica è impreziosita dalla presenza di una batteria da ben 5000mAh, ma per il resto parliamo comunque di un prodotto di fascia bassa, relativamente performante. Per i dettagli del volantino, non perdete altro tempo, collegatevi il prima possibile al sito ufficiale.