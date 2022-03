Banca Popolare e Intesa Sanpaolo: truffati gli utenti con il messaggio svuota-conto

Intesa Sanpaolo registra anche questa volta insieme a Banca Popolare l’arrivo di una nuova truffa che avrebbe preso di mira tutti i clienti. Pian piano infatti sarebbero stati sempre di più i messaggi che si sarebbero moltiplicati all’interno delle caselle di posta elettronica di coloro che risultano clienti dei due gruppi bancari.

Non ci sono dubbi sul fatto che si tratti di un tentativo di phishing, ovvero di una truffa finalizzata a rubare le credenziali degli utenti ingannandoli. Il messaggio parla di malfunzionamenti sul conto, i quali possono essere risolti solo cliccando sul link dove bisognerà compilare un form con i propri dati. Questi saranno così rubati per accedere ai conti correnti e svuotarli rapidamente.

Intesa Sanpaolo: non è la prima volta, ma riecco il messaggio che già aveva truffato le persone

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :