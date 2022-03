E’ nuovamente tempo di WinDay e, per questa nuova settimana del mese di Marzo 2022, WindTre ha deciso di celebrare l’arrivo della primavera introducendo una versione giornaliera del concorso Spring.

Il concorso Spring mette in palio buoni Amazon. Confermate le altre iniziative e in arrivo una partnership con Rakuten TV. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre festeggia i primi due anni dell’iniziativa WinDay

Prima di iniziare vi ricordo che fino al 31 marzo 2022 sarà presente il regalo di benvenuto a tutti i nuovi iscritti a WinDay che offre la possibilità di ottenere in regalo la stampa gratuita di 25 foto con PhotoSi. Il programma ha aperto le danze settimanali Lunedì 21 Marzo 2022 proponendo una promo che consente di ottenere fino al 10% di rimborso su Booking, nell’ambito dell’omaggio offerto in occasione di ogni primo giorno della settimana. L’omaggio andava riscattato entro le 23:59 di Lunedì, ma con molta probabilità verrà riproposto Sabato 26 Marzo 2022, per mezzo dell’iniziativa Re-WinLunedì.

Lo scorso martedì 22 marzo 2022 gli iscritti al programma hanno avuto la possibilità di partecipare al gioco musicale Music Quiz, che ha messo in palio fino a 3000 euro in ricariche o sconti in fattura, aggiudicabili indovinando tutte le canzoni proposte. Ieri invece è stato proposto l’ormai tradizionale iniziativa concorsuale Instant Win che mette in palio una Bici Wellnes Time Out 28″ 24v HD Atala del valore commerciale di 531,92 euro.

Per la giornata di oggi, Giovedì 24 Marzo 2022, WindTre renderà accessibili i due concorsi Win Quiz e Win Giga Quiz. Entrambi saranno disponibili dalle ore 08:00 alle 23:59. L’iniziativa metterà in palio fino a 3000 euro in ricariche o sconti in fattura. Una edizione speciale del concorso verrà riproposta la Domenica successiva con un montepremi ridotto a 2000 euro. Per il fine settimana l’operatore garantirà la possibilità di visionare un film gratuito in streaming, per mezzo della propria iniziativa conosciuta con il nome di WinCinema in streaming a casa tua. Si anticipa che dal 1° Aprile 2022 l’iniziativa cambierà partner passando da CHILI a Rakuten TV.