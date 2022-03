Benché siano in tanti ad affermare il contrario la piattaforma WhatsApp resta il caposaldo della messaggistica istantanea in Italia come nel resto del mondo. C’è grande attesa per quelle che sono le novità auspicate dallo sviluppatore di Menlo Park ed individuate ormai da tempo dagli analisti nelle beta release dell’applicazione.

Tra le notizie del giorno spiccano quelle relative ai messaggi ed agli audio che cambiano in relazione ai feedback ed alle crescenti necessità di innovazione richieste dagli utenti. Meta tenta di soprassedere al ruolo sempre più centrale di una spietata concorrenza con una serie di aggiornamenti che includeranno presto quanto segue.

Aggiornamento WhatsApp Italia: ecco come cambiano audio e messaggi in chat

Senza dubbio comodi, rapidi e versatili. Sono i messaggi audio che per Android ed iOS prevederanno l’adozione di un player sostitutivo. Grazie alla prossima implementazione potremo continuare a chattare mentre ascoltiamo gli audio in sottofondo da altre chat. Oltretutto sarà possibile interagire con le funzioni di Play, Pausa e velocità di riproduzione senza entrare nella conversazione. Un comportamento del tutto simile al layout in finestra delle app multimediali con Windows 10 e Windows 11 e la concorrenza di settore in ambiente Android ed iOS.

La novità si è palesata agli occhi degli analisti che per primi hanno messo le mani sulla versione WhatsApp Beta 2.22.7.21 per dispositivi iOS. Ma non finisce qui. Come già anticipato ci sarà anche una novità inerenti i messaggi ed in particolare quelli effimeri che con la Beta 2.22.7.4 hanno mostrato la possibilità di impostare il blocco del timer per la persistenza dei messaggi a tempo indeterminato. Funzione ancora in via di svilupo da conferire in mano ai tester.