WhatsApp: aggiornamento shock con novità incredibili in arrivo, cosa cambierà

WhatsApp tende spesso ad aggiornarsi con diverse novità che fanno anche molto piacere al pubblico, il quale ogni giorno si rapporta a quella che è la piattaforma di messaggistica più famosa al mondo.

La monotonia però talvolta può portare anche le persone a stancarsi e quindi a provare nuove esperienze, ragion per cui WhatsApp decide ogni tanto di rimodernare anche quella che è l’interfaccia grafica. Secondo quanto riportato infatti dalle ultime notizie che corrono attraverso il web, ci sarebbero in pentola alcune novità molto succulente.

WhatsApp: ecco quali sarebbero le novità tra grafica e l’introduzione del multi-dispositivo

Le indiscrezioni che stanno parlando di WhatsApp durante questi ultimi giorni avrebbero preannunciato un nuovo aggiornamento che andrebbe ad influire almeno per il momento su tutti i dispositivi iOS.

Sarebbero pronte per essere apportate diverse novità all’interfaccia grafica, proprio come dichiarano alcune testate oltre oceano. Il nuovo look riguarderà soprattutto la sezione in merito alle informazioni di contatto per tutti gli utenti salvati in rubrica, con la stessa cosa che dovrebbe avvenire per quanto riguarda le informazioni dei gruppi. Attualmente tale novità sarebbe in sviluppo sull’applicazione WhatsApp beta.

L’altra novità invece riguarda la possibilità di utilizzare più dispositivi con un solo account WhatsApp, non dovendo quindi disconnettere per forza di cose quello principale. Nelle ultime ore però sono arrivati i nuovi dettagli proprio in merito all’ultimo aggiornamento che ha introdotto questa modalità. Dovrebbero arrivare infatti le anteprime dei link, gli elenchi broadcast, ma anche maggiore compatibilità per quanto riguarda la cronologia della chat.