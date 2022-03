Vodafone: aumenti inattesi, boom dei prezzi anche tra gli operatori telefonici

Il 16 marzo 2022 avete visto salire le vostre tariffe Vodafone? Sappiate che è normalissimo. Generalmente le compagnie telefoniche sono solite aggiornare i costi di volta in volta, pertanto non c’è nulla di cui stupirsi. Okay, detto questo, ora parliamoci chiaramente. Nessuno di noi attendeva gli ennesimi aumenti, soprattutto in un momento in cui fare il pieno alla macchina costa più di un viaggio. Ad ogni modo è accaduto, quindi arrendiamoci a questa idea.

Vodafone: la nuova tariffa proposta dalla compagnia

Il colosso Vodafone in particolar modo ha inserito alcune modifiche sulla Special 50 Giga, la promo principale per gli utenti che effettuano la portabilità da un altro operatore. Pertanto, i clienti che hanno aderito in passato a tale tariffa, vedranno l’aumento di 2 euro al mese (il prezzo della ricaricabile sale a 9,99 euro dai precedenti 7,99 euro, e 8,99 euro in caso di precedente prezzo fissato a 6,99 euro). Al netto di questi rincari sui prezzi, i clienti di Vodafone non avranno una rimodulazione ulteriore per le soglie di consumo della tariffa.

La promo è sempre la stessa, nonostante il cambio di prezzo: offre chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti verso tutti e 50 Giga per navigare in internet.

Come si legge nel messaggio inviato dall’operatore: “Modifica contrattuale: per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio al crescente volume di traffico dati, dal primo rinnovo successivo al 16/03 la tua offerta costerà 2,99 euro in più al mese. Puoi passare ad altro operatore o recedere dai servizi Vodafone senza penali fino al 17/04 su voda.it/disdettalineamobile, con raccomandata A/R, PEC, contattando il servizio clienti o nei nei negozi Vodafone, con causale “modifica condizioni contrattuali”.