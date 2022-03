Unicredit: il vostro conto c'è ancora? Se avete aperto questo sms non lo vedrete più

Che i truffatori siano senza pietà lo sappiamo tutti, ciò che però ci lascia senza parole è l’azione durante un momento storico di tale gravità. In una situazione del genere la cosa più importante da fare è diffondere amore, ma questo ai criminali ovviamente non interessa. E allora, se non possiamo fare altrimenti, l’unica “arma” per metterci al riparo è l’astuzia. Difatti alla truffa che sta circolando da qualche settimana e che coinvolge la banca Unicredit, un rimedio c’è. Scopriamolo.

Unicredit: come difendersi dalla frode delle banche

Il messaggio trappola è questo:

“Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit. Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora. Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit. Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

Accedi all’area servizi. Dopo aver confermato il numero di telefono associato al tuo conto e il Codice Adesione del conto UniCredit, tutte le funzioni del tuo conto e della tua carta UniCredit verranno ripristinate.