I prezzi del volantino trony, intitolato per l’occasione SottoCosto, rasentano la gratuità, proponendosi come validissime alternative a quanto siamo solitamente abituati a vedere presso i principali rivenditori di elettronica del nostro paese.

La campagna promozionale convince sin da subito tutti i consumatori, per la sua ampissima disponibilità sul territorio nazionale. Dovete ricordare, infatti, che gli acquisti possono tranquillamente essere completati in ogni negozio in Italia, senza differenze o vincoli particolari. Essendo di natura un SottoCosto, tuttavia, le scorte potrebbero essere estremamente limitate, e terminare molto prima del previsto, affrettate quindi la scelta.

Ricevete gratis sul vostro smartphone i migliori codici sconto Amazon, li potete trovare in esclusiva sul nostro canale Telegram ufficiale.

Trony: che offerte assurde in questo splendido volantino

Il SottoCosto di Trony vuole assolutamente avere la meglio sulle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, per questo motivo ha deciso di lanciare prezzi decisamente concorrenziali. Nella maggior parte dei casi, i modelli in promozione sono tutti legati alla fascia intermedia della telefonia mobile, ovvero sono prodotti i cui prezzi non superano i 499 euro.

Il più interessante fra tutti è infatti l’Oppo Find X3 Neo, il cui prezzo finale di vendita si aggira attorno ai 499 euro, e tramite il quale è comunque molto semplice pensare di raggiungere prestazioni di altissimo livello. Non mancano poi modelli ugualmente performanti, ma più economici, come ad esempio Samsung Galaxy A32, Xiaomi 11T, Realme GT Master Edition, Redmi 9C, Oppo A94 o anche Xiaomi redmi Note 10 5G. Le occasioni non finiscono qua, il consiglio è di collegarsi subito al sito ufficiale per scoprirle e conoscerle da vicino.