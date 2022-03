La primavera rappresenta una stagione di rilancio per TIM. Il gestore italiano nel corso di queste settimane non vuole lasciare alcuno spazio riservato ad Iliad ed alla sua tariffa Giga 150 sul fronte delle ricaricabili low cost. Il provider italiano vuole altresì garantire un’alternativa a tutti gli abbonati che intendono cambiare il loro operatore di riferimento. In tal caso, una delle migliori offerte del momento è la TIM Wonder.

TIM, le prime offerte low cost alternative a Iliad

La promozione Wonder è disponibile per i clienti in un duplice formato. Gli abbonati potranno attivare un primo pacchetto che prevede consumi illimitati per le telefonate, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 70 Giga per navigare in internet. Il prezzo per il rinnovo della promozione sarà di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Gli utenti potranno sottoscrivere anche una seconda versione dell’offerta con chiamate ed SMS illimitati più 50 Giga per navigare in internet sempre al prezzo di 8,99 euro ogni mese.

I clienti che intendono sottoscrivere la promozione di TIM potranno beneficiare di costi bloccati almeno nei primi sei mesi dall’attivazione della SIM. Il provider si impegna quindi a non applicare alcun genere di rimodulazione sui prezzi e sulle soglie di consumo durante il semestre di apertura del piano tariffario.

I clienti che intendono attivare questa tariffa dovranno altresì effettuare la portabilità del numero da altro operatore. Questa promozione ad oggi non è disponibile per chi ha una SIM già attiva. Per l’attivazione ci si può rivolgere ad uno degli store ufficiali sul suolo italiano,