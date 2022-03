In seguito all’uscita dei risultati finanziari del 2021 di Optima Italia, l’operatore sta continuando a proporre le sue offerte Optima Semplice e Optima 50 Special+, attivabili direttamente online.

Si evidenzia inoltre che secondo fonti verificate, a fine 2021 i clienti Optima Mobile attivi sono circa 40.000. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Optima Mobile continua a crescere ed arriva a 40 mila clienti

Per quanto riguarda le offerte dell’operatore virtuale, queste possono essere sottoscritte sia da nuovi che da già clienti, attraverso il sito ufficiale Optima Mobile. Il costo di attivazione è pari a 15,90 euro una tantum e comprende anche il prezzo della nuova SIM. Optima Semplice prevede ogni mese 1000 minuti verso i numeri Optima Mobile, 400 minuti verso i numeri degli altri operatori e 3 Giga di traffico dati.

Per il primo anno, questa offerta prevede un pagamento una tantum pari a 24,90 euro. In seguito, i rinnovi avvengono ogni 30 giorni, ciascuno al prezzo di 4,90 euro con addebito su credito residuo. Riguardo invece a Optima 50 Special+, in questo caso è previsto un bundle mensile di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati. Come riportato nel sito ufficiale dell’operatore, il prezzo di questa offerta è pari a 8,90 euro al mese, senza pagamento annuale.

Si ricorda che le SIM Optima Mobile sono abilitate all’utilizzo della tecnologia VoLTE, per effettuare e ricevere chiamate rimanendo su rete 4G. I clienti possono ricaricare la propria SIM direttamente online tramite carta di credito, oppure recandosi presso i punti vendita Sisal o Lottomatica abilitati. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli sulle offerte.