In quest’ultimo periodo Motorola ha ottenuto numerosi primati. È stata infatti la prima azienda ad annunciare il primo smartphone al mondo dotato del processore Snapdragon 8 Gen 1, lo scorso Motorola Edge X30, e ora sembra intenzionata a continuare. Nel corso dei prossimi mesi, infatti, l’azienda presenterà ufficialmente il nuovo Motorola Frontier 22.

Motorola Frontier 22: in arrivo il nuovo top di gamma dell’azienda con a bordo un potentissimo processore

Il noto produttore Motorola è intenzionato a stupire e a conquistare l’ennesimo primato. Come già accennato, infatti, nel corso dei prossimi mesi verrà svelato il nuovo Motorola Frontier 22. Quest’ultimo sarà il primo smartphone al mondo con a bordo il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Un altro grande primato per il produttore. Si tratterà di un processore molto potente e prestante che garantirà delle performance eccezionali. Oltre a questo, il nuovo device di Motorola sarà dotato di un’altra caratteristica di rilievo. Ci sarà infatti il supporto a una super ricarica rapida da ben 125W. Qualche giorno fa è stato inoltre avvistato in rete il nuovo caricatore in grado di supportare tale potenza.

Tra le altre caratteristiche, Motorola Frontier 22 avrà un display OLED da 6.67 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ con refresh rate a 144Hz, e memorie ultra veloci, tra cui RAM LPDDR5 e storage interno UFS 3.1. Il sistema operativo installato a bordo sarà poi l’ultima release Android 12, mentre il comparto fotografico sarà affidato a tre sensori fotografici posteriori da 194+50+12 MP, mentre la fotocamera frontale per i selfie avrà un sensore fotografico da 60 MP. Segnaliamo, infine, la presenza di una batteria da 4500 mAh con anche il supporto alla ricarica wireless da 50W.