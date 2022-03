“Entro la fine dello scorso anno, siamo stati la prima casa automobilistica ad ottenere la certificazione internazionale per un sistema di livello 3”, ha detto a Road & Track il senior development manager di Mercedes della sezione Drive Pilot, Gregor Kugelmann. “Miriamo a rilasciarlo per la California e il Nevada entro la fine di quest’anno e stiamo valutando anche molti altri stati”.

Gli Stati Uniti hanno poco in termini di normative federali relative alla guida automatica. I singoli stati gestiscono le proprie leggi che regolano tali sistemi e decidono quali società, se presenti, sono autorizzate a guidare veicoli semi-autonomi su strade pubbliche.

In questo momento, la stragrande maggioranza degli stati non ha un quadro in atto per regolamentare i veicoli autonomi o semi-autonomi. Questo è un ostacolo, ma Mercedes comprende che la diffusione di questa nuova tecnologia richiederà molto lavoro con i governi.

“Mi aspetto che, qui negli Stati Uniti, alcuni altri stati possano adottare le regole che saranno applicate da stati pionieri come la California e il Nevada“, ha detto a R&T George Massing, vicepresidente della guida automatizzata di Mercedes, in un’intervista. “E poi, avrebbero forse due o tre regole specifiche incluse nella loro regione. Ma probabilmente dovremo trattare con ogni singolo stato a causa del modo in cui voi ragazzi siete organizzati come paese”.

Come funziona il nuovo sistema sviluppato da Mercedes

La volontà di Mercedes di assumersi la responsabilità per i suoi veicoli semi-autonomi aiuterà sicuramente la sua possibilità di soddisfare vari regolatori. Sebbene la distinzione possa suonare come una scissione legale, la rimozione della responsabilità del conducente ha richiesto un massiccio miglioramento tecnologico rispetto ai sistemi di livello 2 esistenti.

Ricordiamo che i più avanzati sistemi semi-autonomi disponibili negli Stati Uniti, inclusi Tesla Autopilot e GM SuperCruise, rientrano ancora nel livello 2, modalita’ in cui il conducente dovrebbe supervisionare attivamente il sistema ed essere pronto a subentrare istantaneamente ogni volta che il sistema si disinnesta.

Drive Pilot ha più ridondanze, con alimentatori aggiuntivi per i sistemi critici. Utilizza un’elaborazione delle immagini di qualità superiore e scanner LiDAR e raccoglie i dati di posizionamento dai satelliti GPS, Galileo e GLONASS come guida di riferimento.

A differenza di tutti i sistemi di assistenza alla guida attualmente disponibili, Drive Pilot è progettato per fornire ai conducenti un avviso di 10 secondi prima dello spegnimento.