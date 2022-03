Con Mediaworld gli utenti hanno la possibilità di ricevere addirittura un tablet completamente gratis, un’occasione molto speciale che può spingere la maggior parte di noi all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, riuscendo inoltre a spendere cifre decisamente più basse del normale.

Il volantino che potete trovare descritto nell’articolo, non si discosta troppo in termini di disponibilità territoriale, in altre parole gli acquisti possono essere completati praticamente ovunque in Italia, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale dell’azienda. Solamente in questo secondo caso, tuttavia, potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, in quanto non è prevista la spedizione gratuita al superamento dei 49 euro (cosa che vediamo ad esempio da Unieuro).

MediaWorld: le offerte sono da non credere

Il volantino dell’azienda convince un numero sempre crescente di utenti all’acquisto di nuovi prodotti, grazie alla presenza di prezzi abbordabili anche su smartphone e modelli di fascia alta. I migliori attualmente disponibili vanno effettivamente a toccare il Samsung Galaxy S21, il terminale del 2021, il più richiesto in assoluto degli ultimi anni, acquistabili finalmente a soli 615 euro.

L’occasione più ghiotta, tuttavia, permette di ricevere gratis il Samsung Galaxy Tab A8, un tablet da 10 pollici di fascia media (in genere ha un prezzo di 199 euro), raggiungibile in questo modo solamente tramite l’acquisto di un Galaxy Z Fold3 (pagandolo 1499 euro), oppure di un Galaxy Tab S7 FE (il cui prezzo si aggira attorno ai 599 euro). La consegna dell’omaggio sarà immediata in cassa; per i dettagli premete questo link.