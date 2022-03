Tempo di novità in casa Instagram. Per gli iscritti sono in arrivo nuove funzionalità che renderanno l’utilizzo della piattaforma ancora più interessante. Le novità riguardano principalmente la possibilità di visualizzare i contenuti condivisi dai profili seguiti in ordine di preferenza e la possibilità di taggare prodotti nei propri post e Stories.

Instagram: aggiornamenti in arrivo per tutti gli iscritti!

Una delle funzionalità in arrivo nei prossimi giorni non rappresenta una vera e propria novità. La piattaforma sembra aver deciso di estendere a tutti gli iscritti una funzione già presente e cioè la possibilità di taggare i prodotti nei propri contenuti condivisi. Chiunque adesso potrà dunque taggare l’abito indossato senza dover necessariamente essere proprietario di un account creator, così da poter offrire a ognuno la possibilità di suggerire le opzioni di acquisto di un determinato prodotto.

Le ulteriori novità introdotte da Instagram modificano invece il feed. Ogni utente potrà personalizzare la modalità di visualizzazione dei contenuti optando per la messa in risalto dei post condivisi da una serie di “amici preferiti” aggiunti precedentemente in un’apposita lista. Oppure, scegliere di visualizzare in primo piano i contenuti condivisi dagli account seguiti.

Instagram darà modo di modificare la modalità di visualizzazione tramite un semplice clic. Sarà infatti sufficiente cliccare sul logo Instagram presente in alto sulla sinistra. Alla lista sarà possibile aggiungere un massimo di 50 account, i quali saranno identificabili tramite la presenza di un apposito segnale a forma di stella. La novità sarà introdotta nei prossimi giorni. Dunque, aggiornando l’app si avrà presto la possibilità di sfruttare tutte le nuove funzioni previste.