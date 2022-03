I clienti di Iliad in primavera avranno la possibilità di accedere a grandi offerte sia per la telefonia mobile, sia per la telefonia fissa. Da qualche settimane a questa parte, infatti, il provider francese ha introdotto anche nei listini italiani le sue prime tariffe inerenti alla tecnologia della Fibra ottica.

La migliore ricaricabile di Iliad resta la Giga 150. I clienti che andranno ad attivare questa vantaggiosa promozione riceveranno un ticket con consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS con 150 Giga per navigare in internet. Il prezzo per gli abbonati sarà di 9,99 euro al mese.

Iliad, l’assenza dell’app ufficiale prosegue anche nel 2022

I clienti di Iliad che decidono di sottoscrivere una ricaricabile avranno grandi vantaggi per quanto concerne i costi e le soglie di consumo. Al netto di questi benefici, però, gli abbonati dovranno anche prevedere a mancanza di alcuni servizi strategici. A differenza degli altri operatori, ad esempio, Iliad non garantisce al pubblico un’app ufficiale.

Nonostante la piena attività in Italia da molti anni, Iliad non ha ancora previsto un’app ufficiale su Android e Google Play Store così come su iPhone e su App Store. I clienti che devono modificar alcuni aspetti del loro piano tariffario devono pertanto rivolgersi al sito ufficiale dello stesso gestore.

L’assenza dell’app ufficiale targata Iliad rappresenta una mancanza ancora maggiore per i clienti con uno smartphone Android. Come riportato già in altre occasione, proprio in queste settimane, sui canali del Google Play Store di Android siano state eliminate le app parallele per la gestione del profilo tariffario.