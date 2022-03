Iliad e fibra ottica a 5 gigabit: dov'è finito lo spot pubblicitario?

Inizialmente c’era tanto clamore intorno ad un’offerta che infatti sembrerebbe andare a gonfie vele. Iliad lancia ancora la rivoluzione con la fibra ottica, soprattutto per quanto riguarda il suo primo abbonamento domestico che starebbe andando a ruba.

Ricordiamo che i prezzi sono estremamente vantaggiose visto che coloro che sono già clienti del gestore possono sottoscrivere il tutto a 15,99 €, in caso contrario ecco un prezzo bloccato per sempre a 23,99 € al mese. Ci sarebbe però un problema, dal momento che il Codacons avrebbe identificato delle problematiche nello spot pubblicitario che non sarebbe abbastanza trasparente per il pubblico da casa. Sono pertanto state dettate le linee guida al fine della reintegrazione della pubblicità, al momento non disponibile in TV.

Iliad: ecco quanto riferito dall’azienda in merito alla situazione dello spot della fibra ottica

Sono arrivate altre dichiarazioni da parte di Iliad in merito alla comunicazione da parte del Giurì:

“Sono state pubblicate le motivazioni IAP relative al dispositivo che ha recentemente avuta ampia diffusione, assolvendo pienamente iliad rispetto alle condizioni economiche dell’offerta fibra e avanzando la richiesta di chiarire alcune caratteristiche tecniche della stessa, in quanto potrebbero risultare di non immediata comprensione per gli utenti. La comunicazione iliad è orientata a fornire le info tecniche in modo completo e semplice, proprio al fine di non complicarne ulteriormente la comprensione. Inoltre, la scelta dell’operatore di comunicare sempre in modo chiaro, lo posiziona in modo molto più trasparente rispetto a competitor che dimostrano ancora una volta di agire con la sola volontà di screditarne l’azione”.