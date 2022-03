I prezzi più bassi dell’intero anno sono stati attivati direttamente da Expert, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere ad un numero elevatissimo di sconti molto speciali, con un accesso generalmente molto ampio, o meglio con disponibilità sull’intero territorio nazionale.

Il volantino convince tutti sin da subito, ricordando comunque che gli acquisti possono essere tranquillamente completati tramite il sito ufficiale, il quale prevede la possibilità di ricevere la merce presso il domicilio, previo pagamento delle spese di spedizione per la consegna della stessa (a prescindere dalla categoria merceologica o dalla fascia di prezzo).

Expert: le occasioni sono veramente da non credere

La campagna promozionale del volantino Expert invoglia tantissimi utenti all’acquisto di nuovi prodotti, in particolare modelli legati alla fascia intermedia della telefonia mobile, parliamo di modelli con un prezzo finale non superiore ai 350 euro. Il più costoso della selezione è appunto lo Xiaomi 11 Lite, un modello distribuito a tale cifra, con il quale l’utente può godere di un ampio display AMOLED, ottime prestazioni fotografiche, ed un processore decisamente performante.

Non mancano chiaramente modelli ancora più economici, quali possono essere Vivo Y76, Vivo Y33s, Galaxy A52 o Realme 8i, solamente per citarne alcuni, i cui prezzi riducono di molto la spesa finale, scendendo direttamente al di sotto dei 300 euro finali. Tutte le offerte del volantino Expert possono essere sfogliate direttamente sul sito ufficiale, in modo da godere di una visione d’insieme di ciò che effettivamente vi aspetta nel periodo.