Euronics riesce ad avere la meglio sulle ultime offerte di MediaWorld, con il lancio di una nuova serie di promozioni pensate per avvicinare gli utenti all’acquisto di nuovi interessanti prodotti di tecnologia, a prezzi sempre più bassi.

Gli acquisti, come al solito del resto, non possono essere completati online sul sito ufficiale, o comunque recandosi presso un qualsiasi punto vendita, ma devono essere limitati precisamente ad alcuni negozi di proprietà di soci specifici. Ricordate, inoltre, che è prevista la rateizzazione senza interessi, o definita anche Tasso Zero, per tutti coloro che supereranno i 199 euro di spesa (ed ovviamente ne faranno richiesta).

Euronics: offerte e prezzi bassi per tutti i gusti

Show in casa Euronics con l’ultimo volantino dalle mille sorprese, al cui interno si possono scovare ottime occasioni per spendere sempre meno sui vari acquisti effettuati. I prezzi più bassi sono come al solito legati a modelli generalmente di fascia media, con i quali sarà possibile comunque godere di discrete prestazioni generali.

Il più interessante fra tutti è indubbiamente l’Oppo Find X3 Lite, un prodotto disponibile all’acquisto a soli 329 euro, in vendita da poco più di un anno, ma perfetto anche per gli utenti più esigenti. Le alternative sono generalmente più economiche, e vanno a toccare soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi 9AT, Realme 9 Pro, Galaxy A52 Oppo A94, Realme 9i o Redmi Note 11. Se volete maggiori informazioni in merito al volantino, aprite il seguente link.